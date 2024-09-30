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Spor

Anthony Joshua'ya 28 gün ringe çıkma yasağı

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında Daniel Dubois'e mağlup olan Anthony Joshua'ya İngiliz Boks Kontrol Kurulu tarafından 28 gün ringe çıkma yasağı verildi.

30 Eylül 2024 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Anthony Joshua'ya 28 gün ringe çıkma yasağı
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IBF Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında İngiliz boksörler Daniel Dubois ile Anthony Joshua kozlarını paylaşmıştı.

Wembley Stadyumu'nda 96 bin seyircinin önünde oynanan maçta Dubois, rakibini 5. rauntta nakavtla yenerek IBF kemerini korudu.

Joshua'ya ise nakavt olmasının ardından İngiliz Boks Kontrol Kurulu tarafından 28 gün ringe çıkma yasağı verildi.

İngiliz Boks Kontrol Kurulu, İngiliz boksörlerin sağlığını korumak için nakavtla mağlubiyet gibi ağır yenilgisilerden sonra boksörleri 28 gün ringe çıkarmıyor.

Bu uygulamaya başka ülkelerde ve UFC'de de rastlanıyor.

Anthony Joshua'nın tıbbi yasağı 19 Ekim'de sona erecek. Bu tarihten sonra İngiliz boksör ringe tekrardan çıkabilecek.

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