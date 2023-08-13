Anthony Martial'e sürpriz talip!

Manchester United forması giyen ve adı Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Antonhy Martial'e yeni bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, West Ham United'ın Martial ile ilgilendiği aktarıldı.

TEMASLAR BAŞLADI

David Moyes'un ekibinin, Fransız golcünün durumunu yakından takip ettiği ve Manchester United ile temaslara başladığı belirtildi.

TEN HAG ENGEL OLABİLİR

27 yaşındaki futbolcudan geçen sezon sakatlığı öncesi faydalanan Erik ten Hag'ın, Martial'i kullanma düşüncesiyle bu transfere engel olabileceği ifade edildi.

İKİ İSİM DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Manchester United'ın sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Martial ile ayrılık kararı alması durumunda ise West Ham United'ın alıcılar listesinde en tepede yer alacağı öne sürüldü.

Öte yandan Manchester United ve West Ham United'ın, Harry Maguire ve Scott McTominay transferleri için de görüşme halinde olduğu iddia edildi.