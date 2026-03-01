İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Anthony Musaba: 1 puan bizi memnun etmedi

Anthony Musaba, Antalyaspor beraberliğinin kendilerini memnun etmediğini söyledi. Hollandalı oyuncu sezon için hâlâ umutlu olduklarını ve sakin kalıp çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

1 Mart 2026 Pazar 22:38
Anthony Musaba: 1 puan bizi memnun etmedi
Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok." dedi.

Musaba, "Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

FRED'İN SÖZLERİ

Fred, "Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var." dedi.

Brezilyalı futbolcu, "Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada." diye konuştu.

