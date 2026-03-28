Anthony Musaba: Fenerbahçe'ye gidebileceğimi beklemiyordum

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, kariyerindeki hızlı yükselişi ve Türkiye'deki ilk aylarını anlattı.

"TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİM ÇÜNKÜ..."

Hollanda basınından Voetbalzone'a konuşan Hollandalı oyuncu "Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye'yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm." diyen Musaba, Süper Lig'i Ekstraklasa'ya tercih etti.

"BU BENİM İÇİN BİR HAYALDİ"

Samsunspor formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koyan Hollandalı oyuncu, yarım sezonda 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. "Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye'de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Kasım ayı sonunda transfer sürecinin başladığını belirten Musaba, "Beşiktaş maçı sabahı uyandığımda telefonum mesajlarla doluydu. Başta inanmadım ama menajerimden de duyunca işin ciddi olduğunu anladım. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti." dedi.

FENERBAHÇE TERCİHİ

Musaba'ya sadece Fenerbahçe'nin değil, Almanya, İtalya ve İspanya'dan kulüplerin de ilgi gösterdiğini belirten oyuncu, "Daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN HER ZAMAN OYNAMAK İSTERİM"

Samsunspor'dan ayrılık sürecinin ise sorunsuz geçmediğini dile getiren Musaba, sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından kulübün daha fazla ücret talep ettiğini söyledi. Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren oyuncu, "Ben hiçbir zaman çalışmayı reddeden bir oyuncu olmadım. Kadroda yer almamam hocanın kararıydı. Ben her zaman oynamak isterim." dedi.

FERDİ KADIOĞLU DETAYI

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü belirten Musaba, "Bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz." diye konuştu.

"TARAFTARLAR İNANILMAZ"

Sarı-lacivertli kulüpte ilk maçına çıktığı anı da anlatan Musaba, taraftar atmosferinden etkilendiğini vurguladı. "Kadıköy'de ilk kez oynadım. Taraftarlar inanılmaz. İngiltere'de oynadım ama burası bambaşka. Çok daha yoğun ve gürültülü bir atmosfer var." dedi.

Sosyal medyada da büyük bir ilgi gördüğünü belirten Musaba, Türkiye'ye gelmeden önce 30 bin olan takipçi sayısının 500 bini aştığını söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ OYNAMIŞ OYUNCULARLA..."

Fenerbahçe'de yıldız oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncularla birlikte oynuyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı, bu benim için çok değerli." dedi.

Takım içinde farklı diller konuşulduğunu belirten Musaba, Fransızca, İngilizce ve kısmen Portekizce iletişim kurduğunu, ayrıca Türk oyuncularla da iyi ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

"ASENSIO'NUN YARATICILIĞI İNANILMAZ"

Marco Asensio'nun performansından çok etkilendiğini belirten Musaba, "Onun yaratıcılığı inanılmaz. Sahada her şeyi yapabiliyor." ifadelerini kullandı. N'Golo Kante için ise "Tam anlamıyla harika bir insan." dedi.

Günlük hayatında ise artık rahat hareket edemediğini ifade eden Musaba, taraftar ilgisinin yoğunluğuna dikkat çekti.

"HOLLANDA MİLLİ TAKIMI BENİM HAYALİM"

Milli takım hedeflerine de değinen oyuncu, Demokratik Kongo yerine Hollanda Milli Takımı'nı tercih ettiğini belirtti. "Hollanda Milli Takımı benim hayalim. Fenerbahçe'den daha önce milli takıma giden oyuncular oldu, neden ben de olmayayım." dedi.

Kongo'dan teklif almamasına şaşırdığını ifade eden Musaba, "Hiçbir temas olmadı. Bu beni şaşırttı ama artık hedeflerim farklı." değerlendirmesinde bulundu.

2030 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Musaba, kariyer hedefinin düzenli forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu belirterek, büyük turnuvalarda forma giymenin en büyük hayali olduğunu sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'ye transferinden sonra sarı-lacivertlilerde 15 maçta süre bulan Musaba, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.