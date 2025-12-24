Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyecek.

Bu kapsamda Hollandalı futbolcunun da Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İLK MAÇI SAMSUN'A KARŞI

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.