İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8529
  • EURO
    50,6385
  • ALTIN
    6144.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anthony Musaba ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe transferde sona yakın
Spor

Anthony Musaba ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe transferde sona yakın

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli ekibin kısa süre içinde oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

TRT Spor24 Aralık 2025 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Anthony Musaba ile anlaşma sağlandı! Fenerbahçe transferde sona yakın
ABONE OL

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyecek.

Bu kapsamda Hollandalı futbolcunun da Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İLK MAÇI SAMSUN'A KARŞI

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmisiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.