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  • Anthony Nwakaeme: Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek
Spor

Anthony Nwakaeme: Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2022 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 21:43
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Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme maçın ardından şu açıklamayı yaptı:

Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek.

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