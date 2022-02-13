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Spor

Anthony Nwakaeme: Biz şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig'in 25. haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2022 Pazar 21:29 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 21:29
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Konyaspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Yıldız futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sahadan mutlu ayrıldık, istediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz. Resmen bitene kadar asla bitmemiştir." ifadelerini kullandı.

İkinci goldeki asistiyle ilgili de konuşan Nwakaeme, "Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek, o an da koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Visca'ya da güzel bir asist olmuş oldu." şeklinde konuştu.

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