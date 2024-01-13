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Spor

Anthony Nwakaeme geri mi dönüyor? Ertuğrul Doğan açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme transferi için görüştüklerini resmen açıkladı. Öte yandan Doğan, Anastasios Bakasetas'ın durumuna da değindi.

13 Ocak 2024 Cumartesi 00:19 - Güncelleme:
Anthony Nwakaeme geri mi dönüyor? Ertuğrul Doğan açıkladı!
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Anthony Nwakaeme transferinin durumunu paylaştı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"Nwakaeme'nin durumunu kulübünün başkanıyla görüşüyoruz. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Şu an arada ciddi bir fark yok. Abdullah Avcı onu takımda görmek istiyor."

"Süper Kupa'yı ben oynuyor olsam, takımı Suudi Arabistan'a götürmezdim. 100. yılda ben Trabzonspor'u oraya götürmem. Kimse götüremez."

"Bakasetas'a bir sözleşme teklif ettik. O bunu kabul etmedi. Aramızda ciddi rakamsal fark var. Kendisi ile alakalı bize gelen resmi bir teklif yok."

"Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakıp VAR Eğitim Sorumlusu olmasını, Laz Fıkrası olarak değerlendiriyorum. Böyle bir eğitim yeri var mı, onu da bilmiyorum. Neyi yapmışlar da neyin eğitimini verecekler? Merak ediyorum, gidip ziyaret etmek isterim."

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