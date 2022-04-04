Anthony Nwakaeme krizi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Trabzonsporlular uzun süredir Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalanmasını beklerken yıldız oyuncudan yeni bir hamle geldi. Bordo-mavililerde performansıyla büyük beğeni toplayan Anthony Nwakaeme'nin yıllık 2.5 milyon euro ve artı bonus istediği iddia edildi.

TRABZONSPOR'DA ANTHONY NWAKAEME BİLMECESİ

Süper Lig'de açık ara lider ilerleyen Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalanması uzun süredir bekleniyordu. İmzanın bu kadar gecikmesinin nedeninin Nijeryalı yıldızın isteklerinin olduğu ortaya çıktı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Bordo-mavililerle Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin uzamasının nedeninin 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro ve artı bonus istemesi olduğu iddia edildi. Nwakaeme'nin ayrıca 3 yıllık sözleşme istediği ve yıllık maaşının 1 milyon euroluk kısmını ise nakit istediği öne sürüldü.

ANTHONY NWAKAEME'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla bu sezon 29 resmi maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. Nwakaeme, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 10 asistle takımına önemli katkı sağladı.