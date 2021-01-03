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  • Anthony Nwakaeme: Soyunma odasına gittiğimizde hep beraber konuştuk
Spor

Anthony Nwakaeme: Soyunma odasına gittiğimizde hep beraber konuştuk

Trabzonspor'un Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

03 Ocak 2021 Pazar 19:56 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 19:56
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Oyunu değerlendiren Nijeryalı, "İlk yarı iyi bir başlangıç yapamadık. İlk yarının bitişiyle birlikte soyunma odasına gittiğimizde konuştuk. Yanlışları değerlendirdik. Golün başlangıcında topu arkadan çevirdik. Takım olarak gol attık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gol atmasının önemli olmadığını söyleyen Nwakaeme, "4 maçtır gol atamıyorum, uzun bir süreç değildi. Gol atmak, gol atarak takıma yardım etmek istiyorum. Ancak, ana hedefim gol değil takıma yardım etmek. Gol mutlaka gelir." dedi.

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