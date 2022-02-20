Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de bir ilki başardı! Alanyaspor maçında...

star.com.tr 20 Şubat 2022 Pazar 17:33 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 17:33

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un Alanyaspor'a konuk olduğu maçta bir ilki başardı. Bordo-mavililerin başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, bu sezon ligde bir maçta ilk defa 2 kez golle buluştu. Nijeryalı oyuncu, bu sezon 9 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.



ANTHONY NWAKAEME, ALANYASPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme, 5. ve 26. dakikalarda attığı 2 golle maça damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 2 tane gol atma başarısı gösterdi.

ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un 2018'in yaz aylarında 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sergilediği başarılı performansla beğeni topladı. Bu sezon bordo-mavili forma ile 24 maça çıkan Nijeryalı kanat oyuncusu, 9 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

YENİ SÖZLEŞME İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un başarılı oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun bordo-mavili takımla olan sözleşmesi bu yaz sona erecek.