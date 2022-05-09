Anthony Nwakaeme ters köşeye yatırdı! Resmen imzalıyor...

Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Anthony Nwakaeme için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim başarılı oyuncu Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme için harekete geçti.

ANTHONY NWAKAEME, TRABZONSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, başarılı performansıyla sezona damga vurdu. 11 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulunan Nwakaeme, takımın vazgeçilmez ismi olmayı başardı.

BORDO-MAVİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Yönetim önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme için kollarını sıvadı. Nijeryalı oyuncuyu takımda tutmak isteyen bordo-mavililer, oyuncunun maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini uzatmak istiyor.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anthony Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili formayla 33 resmi maçın 29'unda ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki Nijeryalı hücumcu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulundu.