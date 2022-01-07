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Spor

Anthony Nwakaeme'den Edin Visca açıklaması: Çok iyi bir transfer oldu

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Ocak 2022 Cuma 22:27 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 22:27
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

Anthony Nwakaeme yaptığı açıklamada, "Birkaç maç sonra geri dönmek benim için önemliydi, çok mutluyum. Alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz her maçtan. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Visca transferine de değinen başarılı oyuncu, "Visca, çok iyi bir oyuncu. Bizim için çok iyi bir transfer oldu. Bize neler verebileceğini biliyoruz. Bu transferden dolayı hem onu hem de takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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