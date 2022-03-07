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Spor

Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe'ye tarihi gol

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı 100'üncü golünü atarak tarihe geçti.

DHA7 Mart 2022 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:38
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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibinin 24 yıldır ligde evinde yenilmeme serisini bozamadı. Fırtınanın tek golünü atanSüper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibinin 24 yıldır ligde evinde yenilmeme serisini bozamadı. Fırtınanın tek golünü atan Nwakaeme, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı 100'üncü golünü atarak tarihe geçti.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Andreas Cornelius'tan sonra takımında en fazla gol atan Anthony Nwakaeme, dün akşam bordo mavili formayla ligdeki 10'uncu golüne imza attı. Rakip ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmanın 22'nci dakikasında Abdülkadir'den aldığı pası köşe filelere gönderen Nwakaeme, Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı 100'üncü golünü atarak bordo mavili kulübün tarihine geçti. '4 büyük' olarak tanımlanan ekiplerden Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan golcü oyuncu, ligde 7 kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye de ilk golünü attı.

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