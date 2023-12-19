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Spor

Anthony Nwakaeme'den kötü haber

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha'da forma giyen ve yeniden eski takımı Trabzonspor'un gündemine gelen Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

Fanatik19 Aralık 2023 Salı 12:56 - Güncelleme:
Anthony Nwakaeme'den kötü haber
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Bonservisini alıp gelirse imza attırırım' dediği Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı, Suudi Arabistan'da tartışmalara yol açtı. Sağ bacak alt baldırında birinci derece yırtık tespit edilen Nijeryalı oyuncunun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağıyla ilgili yanlış tedavi iddiaları gündeme geldi.

Zaten 3 haftadır sahalardan uzak olan Nwakaeme'nin şimdi 2 hafta daha oynayamaması durumunda 1 aydan daha uzun bir süre futboldan uzak kalacağı hatırlatıldı.

SEZON PERFORMANSI

Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile bu sezon 16 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un 2018-19 sezonunun başında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Bordo-Mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.

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