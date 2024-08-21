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Spor

Anthony Nwakaeme'den Trabzon'a kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Anthony Nwakaeme'den Trabzon'a kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Bordo-mavili takımda Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır."

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