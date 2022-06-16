Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme, bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.
Nijeryalı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 Süper Kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."