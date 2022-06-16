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Spor

Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a veda! Zehir zemberek sözlerle gitti

Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

16 Haziran 2022 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme, bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.

Nijeryalı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 Süper Kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

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