Anthony Nwakaeme'den yılın transferi! Süper Lig'de kalıyor

Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk'un istediği Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ANTHONY NWAKAEME HAMLESİ

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalanmamış ve yollar ayrılmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ise bordo-mavililerden ayrılan Anthony Nwakaeme için devreye girdi ve Nijeryalı oyuncuyla görüşmelere başladı.

OKAN BURUK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da takımında görmek istediği Anthony Nwakaeme ile yapılan görüşmelerin hızlandığı öğrenildi.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN KARNESİ

Anthony Nwakaeme geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşadığı Trabzonspor'da 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı ve 2708 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.