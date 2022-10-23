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Spor

Anthony Nwakaeme'nin büyük pişmanlığı! Geri dönmek istiyor

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al-Feiha'ya takımına transfer olan Anthony Nwakaeme'nin yeni kulübünde mutlu olmadığı ve Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi.

23 Ekim 2022 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Anthony Nwakaeme'nin büyük pişmanlığı! Geri dönmek istiyor
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Trabzonspor'la sözleşmesi sona ermesinin ardından yeni teklifi kabul etmeyen ve astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya giden Anthony Nwakaeme için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Suudi Arabistan'da şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta 3 gol atmasına rağmen takımına galibiyet aldıramayan tecrübeli oyuncunun durumundan memnun olmadığı ve devre arasında Türkiye'ye geri dönebileceği öne sürüldü.

Türkiye'de Trabzonspor formasıyla 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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