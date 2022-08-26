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  • Anthony Nwakeme'nin yeni takımı belli oldu! Resmen imzayı attı
Spor

Anthony Nwakeme'nin yeni takımı belli oldu! Resmen imzayı attı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fahya oldu.

26 Ağustos 2022 Cuma 00:18 - Güncelleme:
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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al Fahya kulübü ile sözleşme imzaladı.

Bir süredir gündemi meşgul eden ve Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra hangi takıma gideceği merakla beklenen Anthony Nwakaeme'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu. Yapılan resmi açıklamada Nijeryalı oyuncunun yeni takımının Al Fahya olduğu ve sözleşmenin ise 2024'e kadar olduğu duyuruldu.

ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ

33 yaşındaki Nijeryalı başarılı oyuncu 2018'de Trabzonspor'a imza atmış ve Süper Lig'de bordo-mavili formayla 120 maçta 41 gol 36 asist üretmişti.

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