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Antoine Griezmann Barcelona'da

Atletico Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Antoine Griezmann'ın önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacağını açıkladı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madridli yönetici, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini resmen duyurdu.

Atletico Madrid CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Mart ayından bu yana nerede oynayacağı belliydi. Barcelona ile anlaşmıştı. Griezmann önümüzdeki sezon Barcelona'da oynayacak." dedi ve transferi resmen duyurdu. Barcelona'nın bu transfer için Atletico Madrid'e 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği kaydedildi.

Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 48 müsabakada 21 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

(Sporx)

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