Antoine Griezmann. Bir kupa kazanmak istiyorum

La Liga'da son iki maçını kaybeden Atletico Madrid, taraftarı önünde Valencia'yı 2-1 mağlup ederek yeniden galibiyetle tanıştı. Mücadelenin kaderini belirleyen gol ise Antoine Griezmann'dan geldi.

"HEDEFİM BU SEZON BİR KUPA KAZANMAK"

Maçın ardından konuşan Griezmann, hedefini net bir dille ifade etti. Fransız yıldız, "Bu sezon takımla birlikte bir kupa kazanmak istiyorum. Önümde hâlâ birkaç ay var. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olmak ve sıra bana geldiğinde takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"ALDIĞIM ROLÜ KABULLENİYORUM"

Teknik direktörün verdiği sürelere vurgu yapan Griezmann, "Hocanın bana vereceği dakikalarda her zaman elimden geleni yaparım. Bazen gol atarım, bazen de topa bile dokunamam. Bunun futbolun bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Futbolu seviyorum, topa her dokunduğumda mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

GOLÜ ANLATTI: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN VURDUM"

Gol pozisyonunu da anlatan deneyimli oyuncu, "Marc (Pubill) beni gördü ve pas atabileceğini biliyordum. Topu bir an gözümden kaybettim, ayağımı kaldırdım ve top tekrar önüme düştü. Hiç düşünmeden vurdum. Biraz şanstı ama kontrolüm vuruş için doğru pozisyon almamı sağladı" sözleriyle karşılaşmayı noktaladı.

SEZON PERFORMANSI

Fransız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 maça çıkarken 7 gol 1 asist kaydetti.