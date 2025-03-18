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Spor

Antoine Griezmann için ayrılık vakti! Yeni takımı netleşiyor

Atletico Madrid'in tecrübeli yıldızı Antoine Griezmann, La Liga2daki kariyerinin sonlarına yaklaştı. Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen Fransız yıldızın yeni adresinin MLS olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 11:02 - Güncelleme:
Antoine Griezmann için ayrılık vakti! Yeni takımı netleşiyor
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Atletico Madrid'in tecrübeli yıldızı Antoine Griezmann, LaLiga tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Geçtiğimiz hafta, ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu rekorunu egale eden Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 520 maça ulaşan Fransız yıldız, Messi ve Ronaldo'nun ardından LaLiga'nın en büyük isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ancak sezon sonu yaklaşırken, Griezmann'ın geleceği konusunda belirsizlikler artıyor. MLS ekiplerinin yıldız futbolcuya ilgisi olduğu belirtilirken, özellikle Inter Miami'nin onu kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

Atletico Madrid ile olan bağını güçlendiren Griezmann, kariyerinin son yıllarında farklı bir maceraya atılabilir. Önümüzdeki haftalarda, tecrübeli oyuncunun LaLiga'daki son sezonunu mu geçirdiği netlik kazanacak

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