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Spor

Antoine Griezmann imzayı atıyor

Los Angeles FC'nin teklifine rağmen Atletico Madrid'i bırakmayan Antoine Griezmann, kulübüyle 2027 yazına kadar sözlü anlaşmaya vardı. Yeni sözleşme, maaşında kademeli bir azalma içerecek.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Antoine Griezmann imzayı atıyor
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Atletico Madrid'in tecrübeli forveti Antoine Griezmann, kulüpte kalmaya karar verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre 34 yaşındaki Fransız futbolcu, Major League Soccer ekiplerinden Los Angeles FC'nin teklifini geri çevirdi ve Atletico ile 2027 yazına kadar sözlü olarak anlaştı.

Yeni sözleşmenin her sezon kademeli maaş indirimi içereceği belirtiliyor. Griezmann'ın mevcut kontratı 2026 yazında sona erecekti. Bu sezon Atletico formasıyla 46 maçta sahaya çıkan yıldız isim, 16 gol atıp 7 asist yaptı. Kulüple olan güçlü bağı ve La Liga'daki rekabet ortamı, oyuncunun kalma kararında etkili oldu.

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