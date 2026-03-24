24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Antoine Griezmann, Orlando City'de

Antoine Griezmann, MLS ekibi Orlando City ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı. Fransız yıldız, 2026 Temmuz ayında Atletico Madrid'den ayrılarak yeni takımına katılacak.

IHA24 Mart 2026 Salı 19:03
ABD MLS takımlarından Orlando City, Fransız yıldız Antoine Griezmann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, kariyerini ABD'de sürdürecek. Yakın dönemde Avrupa'dan birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan Orlando City, Antoine Griezmann'ı transfer etti. 'Küresel futbol ikonu ve 2018 Dünya Kupası kazananı' diye duyurulan transferde, 35 yaşındaki futbolcu ile 2027-2028 sezonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı. Şu anda Atletico Madrid forması giyen Griezmann, Temmuz 2026'da kulübe katılacak.

