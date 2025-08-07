İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Antoine Griezmann performansıyla dikkat çekti

Atletico Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun performansı yeni sezon için umut verdi.

7 Ağustos 2025 Perşembe
Antoine Griezmann performansıyla dikkat çekti
Atletico Madrid'in Rayo Vallecano karşısındaki hazırlık maçında Antoine Griezmann fırtınası esti. Fransız yıldız, Diego Simeone'nin yüksek pres stratejisini başarıyla uygulayan takımının kazandığı top sonrası golünü kaydetti. Griezmann, ayrıca iki net pozisyondan da yararlanamadı; biri kaleciden dönerken diğeri direkten dışarı çıktı.

34 yaşındaki oyuncu, hem orta sahaya gelip oyun kurdu hem de hücum hattında yönlendirici rol üstlendi. Simeone, sezon öncesinde Griezmann'ın formundan oldukça memnun. Taraftarlar ise Fransız yıldızın yeni sezonda takımı sırtlayacağından emin.

