Antoine Griezmann performansıyla dikkat çekti

Atletico Madrid'in Rayo Vallecano karşısındaki hazırlık maçında Antoine Griezmann fırtınası esti. Fransız yıldız, Diego Simeone'nin yüksek pres stratejisini başarıyla uygulayan takımının kazandığı top sonrası golünü kaydetti. Griezmann, ayrıca iki net pozisyondan da yararlanamadı; biri kaleciden dönerken diğeri direkten dışarı çıktı.

34 yaşındaki oyuncu, hem orta sahaya gelip oyun kurdu hem de hücum hattında yönlendirici rol üstlendi. Simeone, sezon öncesinde Griezmann'ın formundan oldukça memnun. Taraftarlar ise Fransız yıldızın yeni sezonda takımı sırtlayacağından emin.