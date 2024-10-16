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Spor

Antoine Griezmann transferi resmen bitti! Havalimanı dolup taşacak

Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Antoine Griezmann için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız forvet devre arasında Süper Lig'e gelecek. İşte Antoine Griezmann'ın anlaştığı takım...

16 Ekim 2024 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
Antoine Griezmann transferi resmen bitti! Havalimanı dolup taşacak
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Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Antoine Griezmann için yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız forvet takımdan ayrılmak istiyor.

SÜPER LİG'E GELİYOR

Yaz transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız oyuncu takımda artan forma rekabeti sonrası daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Devre arasında yıldız transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, 33 yaşındaki forvet için nabız yoklamaya başladı. Atletico Madrid ile Fenerbahçe'nin anlaşması durumunda Griezmann'nın da transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından ünlü futbolcunun devre arasında sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

GRİEZMANN 8 GOLE KATKI YAPTI

Antoine Griezmann, Atletico Madrid ile 2024-2025 sezonunda şu ana kadar toplam 11 maça çıktı. Sahada 807 dakika kalan tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 5 asist ile oynadı.

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