Antoine Griezmann: Yedek kalmak istemem

Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, Levante karşısında 3-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Levante karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olarak 2 gol atan Fransız futbolcu,"Bazen çözüm bulmakta zorlandığımız doğru ama yedek kulübesinden gelenler ekstra güç katıyor ve bu yaklaşımı sürdürmeliyiz. En iyi seviyemize ulaşmak için hala önümüzde yol var." dedi.Sözlerine devam eden Griezmann, "Yedek kulübesi çok önemli. Bunu, turnuvalarda ileriye giden takımlarda görüyoruz." diye konuştu.

"YEDEK KALMAK İSTEMEM"

Yedek kalmak yerine oynamayı tercih ettiğini söyleyen deneyimli futbolcu, "Bir oyuncuysanız, oynamak istersiniz. Oynamayı tercih ederim ama bunu kabul ediyorum. Ben bir profesyonelim ve takım arkadaşlarıma yardım etmek için bu performansımı sürdürmeliyim." dedi.

Atletico Madrid'de bu sezon 16 maçta süre bulan 34 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.