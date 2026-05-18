Antoine Griezmann'dan Barcelona açıklaması! ''Bu bir hataydı''

Atletico Madrid ile sözleşmesi biten ve son iç saha maçında 1-0'lık kazandıkları Girona maçında çıkan Antoine Griezmann, taraftarlardan özür diledi.

MLS takımlarından Orlando City ile anlaşan 35 yaşındaki Antoine Griezmann, veda töreninde Barcelona'ya gitmesi hakkında konuştu.

Antoine Griezmann açıklamasında "Barcelona'ya gittiğim için sizden bir kez daha özür diliyorum. Burada bana duyulan sevginin farkına varamamıştım ve çok gençtim. Bu bir hataydı. Sonra bunu düşündüm. Geri dönmek ve yeniden keyif almak için her şeyi yaptım." ifadelerini kullandı.