İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1764
  • EURO
    38,2799
  • ALTIN
    2911.54
  • BIST100
    9683.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antoine Griezmann'dan beklenmedik karar! Milli takımı bıraktı
Spor

Antoine Griezmann'dan beklenmedik karar! Milli takımı bıraktı

33 yaşındaki deneyimli futbolcu Antoine Griezmann Fransız Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

30 Eylül 2024 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
Antoine Griezmann'dan beklenmedik karar! Milli takımı bıraktı
ABONE OL

Fransa Milli Takımı ile 137 maçta boy gösteren Antoine Griezmann, veda kararını resmen duyurdu.

GRIEZMANN'DAN MİLLİ TAKIMA VEDA

Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 137 maçta forma giydi ve 44 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. 2016'da Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Griezmann Fransa U19 Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonası kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.