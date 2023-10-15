Antoine Griezmann'dan inanılmaz rekor!

Dünya futbolunun en çok iniş-çıkış yaşayan isimlerinden birisi olan Antoine Griezmann, Atletico Madrid-Barcelona hattının son durağında yeniden yuvası olan Madrid ekibine dönmüştü. Atletico'da uzun yıllar gösterdiği iyi performansla 2019'da 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibinde istediklerini yapamadı.

20 MİLYON EURO'YA DÖNDÜ



İniş-çıkış süreci de aslında bu dakikadan sonra başladı. Barça'da saha içi performansı olarak çok istikrarsız bir oyun ortaya koyan tecrübeli futbolcu 10 milyon Euro bedelle 2021'de Atletico'ya kiralandı, bu yaz transfer döneminde de 20 milyon Euro'ya kalıcı olarak evine döndü.

MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE...



Kırmızı beyazlılarda daha tutarlı bir oyun ortaya koyan Griezmann, Milli Takım düzeyinde ise inanılmaz bir istikrar yakaladı. Öyle ki Fransız oyuncu istatistiğiyle kırılması güç bir rekora imza attı.

HAZIRLIK MAÇI DAHİ KAÇIRMADI!



Başarılı oyuncu, 2017 yılının Haziran ayından bu yana Fransa Milli Takımı'nda bir hazırlık maçı dahi kaçırmadı. Tam 81 maçta görev yapan deneyimli oyuncu kadar milli takımlar tarihinde üst üste daha fazla maça çıkan bir başka futbolcu bulunmuyor.