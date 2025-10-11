Antoine Griezmann'dan Lionel Messi açıklaması: Bana büyük destek verdi

2019 yılında Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde iki sezon forma giydi. Fransız yıldız, çıktığı 102 maçta 35 gol atıp 17 asist yaptı.
Barcelona'da geçirdiği dönem boyunca Lionel Messi ile arasının iyi olmadığı yönünde haberlerle gündeme gelen Antoine Griezmann, o yıllara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız forvet, medyada çıkan gerginlik iddialarını yalanlayarak, Messi'nin aksine kendisine büyük destek verdiğini söyledi.
Foot Africa'ya konuşan Griezmann, "Oynadığım dönemde basın, Messi'nin benden memnun olmadığını yazıyordu. Ama o bana, 'Antoine, rahatla. Bu sadece medyanın işi' dedi. Sahada bunu kanıtladı; bana penaltılar verdi ve gollerimi sanki kendisi atmış gibi kutladı," ifadelerini kullandı.
2019 yılında Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde iki sezon forma giydi. Fransız yıldız, çıktığı 102 maçta 35 gol atıp 17 asist yaptı.