İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antoine Griezmann'dan Lionel Messi açıklaması: Bana büyük destek verdi
Spor

Antoine Griezmann'dan Lionel Messi açıklaması: Bana büyük destek verdi

Barcelona döneminde Lionel Messi ile arasının kötü olduğu iddia edilen Antoine Griezmann, bu söylentileri yalanladı. Fransız yıldız, Arjantinli kaptanın kendisine destek olduğunu ve sahada gerçek bir liderlik gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi11 Ekim 2025 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Antoine Griezmann'dan Lionel Messi açıklaması: Bana büyük destek verdi
ABONE OL

Barcelona'da geçirdiği dönem boyunca Lionel Messi ile arasının iyi olmadığı yönünde haberlerle gündeme gelen Antoine Griezmann, o yıllara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız forvet, medyada çıkan gerginlik iddialarını yalanlayarak, Messi'nin aksine kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

Foot Africa'ya konuşan Griezmann, "Oynadığım dönemde basın, Messi'nin benden memnun olmadığını yazıyordu. Ama o bana, 'Antoine, rahatla. Bu sadece medyanın işi' dedi. Sahada bunu kanıtladı; bana penaltılar verdi ve gollerimi sanki kendisi atmış gibi kutladı," ifadelerini kullandı.

2019 yılında Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde iki sezon forma giydi. Fransız yıldız, çıktığı 102 maçta 35 gol atıp 17 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.