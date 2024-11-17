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Spor

Antoine Griezmann'dan transfer kararı! İşte yeni takımı

Son olarak Fransa Milli Takımı kariyerini noktalayan ve Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann devre arasında takımdan ayrılmayı planlıyor. Yıldız oyuncunun yeni adresinin MLS olacağı iddia edildi.

17 Kasım 2024 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Antoine Griezmann'dan transfer kararı! İşte yeni takımı
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Son olarak Fransa Milli Takımı kariyerini noktalayan ve Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; yıldız golcü, sezon sonunu dahi beklemeden devre arası transfer döneminde Atletico Madrid'e veda edebilir.

İŞTE YENİ ADRESİ

33 yaşındaki yıldız golcünün bir sonraki durağı olarak Major League Soccer ekiplerinden Los Angeles FC gösterildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Antoine Griezmann, 4 gol ve 6 asistlik performans göstermeyi başardı.

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