28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  Antonelli Japonya'da da pole pozisyonunu kaptı
Spor

Antonelli Japonya'da da pole pozisyonunu kaptı

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde 19 yaşındaki Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Çin'in ardından üst üste ikinci kez pole pozisyonu kazandı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 11:08
Antonelli Japonya'da da pole pozisyonunu kaptı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.

