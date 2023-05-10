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Spor

Antonio Carbajal, hayatını kaybetti

Meksika Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden 'Tota' lakaplı Antonio Carbajal, 93 yaşında hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Antonio Carbajal, hayatını kaybetti
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Beş farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Meksikalı Antonio Carbajal, 93 yaşında vefat etti.

"Tota" lakabıyla bilinen Carbajal, Brezilya 1950, İsviçre 1954, İsveç 1958, Şili 1962 ve İngiltere 1966 Dünya Kupaları'nda ülkesi Meksika'nın kalesini korudu ve 11 kez kaptanlık pazubandını taktı.

Carbajal, 1998 yılında Alman orta saha oyuncusu Lothar Matthaus'un egale etmesine kadar bu rekoru 32 yıl elinde tuttu.

Kendi liginden hiç ayrılmayan Carbajal, kariyerinin büyük bölümünü Leon takımında geçirdi.

Carbajal'ın rekoruna Matthaus'un yanı sıra Rafael Marquez, Andres Guardado (Meksika), Lionel Messi (Arjantin) ve Cristiano Ronaldo (Portekiz) ortak oldu.

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