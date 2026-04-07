Antonio Conte: Eğer federasyon başkanı olsaydım kendimi de değerlendirirdim

Şu anda Napoli'yi çalıştıran eski milli takım hocası Antonio Conte, Gök Mavililer'in başına geçmek için isteğini ortaya koydu.

Kendisini adaylar arasında görmesinin son derece doğal olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, hem mevcut yönetime hem de geçmişe dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Conte, "Geçen yılın son üç ayında Napoli'den ayrılıp Juventus'a gideceğimden söz edildiğini unutmayalım. Medyanın şimdi bunları yazması gerekiyor ve benim adımın o listede yer alması gayet doğru. Eğer federasyon başkanı olsaydım, diğer adaylarla birlikte kendimi de kesinlikle değerlendirirdim. Neden mi? Conte'yi birçok nedenden dolayı tercih ederdim. Milli takımda daha önce görev yaptım ve ortamı çok iyi tanıyorum; bu beni gururlandırıyor çünkü ülkenizi temsil etmek harika bir şey. Napoli ile kontratımın bitmesine bir yıl daha var ve sezon sonunda başkanla oturup görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA HER ŞEY BİR FELAKET!"

İtalya'da son lig şampiyonluğunun sahibi olan Conte, "Dünya Kupası'na belki de penaltılarla gitseydik, bugün büyük bir başarıyı ve harika bir futbolu konuşuyor olacağımız için üzülüyorum. Maalesef futbolda sonuçlar önemlidir ve üç Dünya Kupası'na gidemedikten sonra artık ciddi bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben teknik direktörken çok fazla konuşuldu ama kulüplerden de pek bir yardım göremedim. Şu anda her şey tam bir felaket gibi görünüyor ancak bu tür durumlarda bile her zaman kurtarılacak bir şeyler vardır. Hepimiz Milli Takımı önemsiyoruz, acilen bir şeyler yapılmalı." dedi.

KOLTUK İÇİN DİĞER ADAYLAR

Çizme basınında yer alan haberlere göre, Gattuso'nun koltuğu için Antonio Conte dışında birçok aday bulunuyor.

Daniele De Rossi: Gattuso göreve gelmeden önce de ismi sıkça anılan ve şu anda Genoa'da başarılı bir grafik çizen genç teknik adam, güçlü adaylardan biri konumunda.

Stefano Pioli: Geçtiğimiz Kasım ayında Fiorentina'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve şu an boşta olan deneyimli çalıştırıcı da beklemede.

Roberto Mancini: EURO 2020'de beklenmedik şekilde şampiyonluğu getiren Mancini, kuvvetli adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Simone Inzaghi: İsmi İtalya ile anılan başarılı teknik adam ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'da mutlu olduğunu belirterek şimdilik iddialara kapısını kapattı.