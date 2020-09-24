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Spor

Antonio Conte Falcao'yu Inter'e istiyor

Galatasaray'da Radamel Falcao için İtalyan kulüp Inter teklif yapmaya hazırlanıyor. Antonio Conte'nin ısrarla istediği golcü için Galatasaray'a 3 milyon euro + Asamoah teklifi sunulacağı iddia edildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 18:25 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:27
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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao için Inter'in hocası Antonio Conte'nin transfer için harekete geçilmesini istediği belirtildi. İtalya medyasından Calciomercato'nun konu ile ilgili yazdığı haberde Kolombiyalı golcü için Inter'in teklif yapacağını duyurdu.

Öte yandan Inter teknik direktörü Antonio Conte'nin Falcao'yu özellikle istediği ve Lukaku'nun yanına Kolombiyalı yıldızı monte edeceği belirtildi.

3 MİLYON EURO + ASAMOAH

Bununla beraber Interlı yetkililerin Falcao için Galatasaray'a 3 milyon euro + Asamoah önerisinde bulunacağı kaydedildi.

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