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Spor

Antonio Conte kararını verdi! Napoli'de Victor Osimhen depremi

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaz kampı için Napoli'ye geri dönmeye hazırlanan yıldız oyuncu için teknik direktör Antonio Conte kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Osimhen'i A takımla antrenmanları almayacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Antonio Conte kararını verdi! Napoli'de Victor Osimhen depremi
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, yaz kampı için Napoli'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak İtalya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CONTE, GENÇ TAKIMA YOLLADI

Legit NG'nin haberine göre, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yaz kampı için Napoli'ye geri dönecek olan Osimhen'i A takımla antrenmanları almayacak. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Nijeryalı forvetin genç takımla antrenmanlarını sürdürmesi bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

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