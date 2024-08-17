Antonio Conte: Napoli'den daha iyisini beklerdim

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, kulübün içinde bulunduğu durum hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"TAKIMI BAŞTAN KURMALIYIZ, ACI ÇEKECEĞİZ"

Takımın durumu hakkından iç açıcı konuşmayan Conte, "Başkan yeniden yapılanmadan bahsetti. Kadroyu değerlendirdim ve tamamen katılıyorum, temelden yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Transfer piyasasına 10-12 oyuncu süren bir takımız. Bu, çevremizdeki herkesin sabırlı, alçakgönüllü ve bu anı anlaması gerektiği anlamına geliyor. Taraftarlar bile daha fazlasını vermeli ve bunun Napoli için hassas bir an olduğunu anlamalı! Geçen sezonun şans eseri olduğunu düşünmemeliyiz. Şanssızlıktan ya da diğer durumlardan bahsedenlere, tabloya ve diğer takımlarla aramızdaki büyük farka bakmalarını söylüyorum! Bunun sadece bir talihsizlik olduğunu düşünenler durumun gerçekliğinden çok uzaklar. Bu sezon için bir tahmin yapmam zor ama acı çekmeye hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"NAPOLI'DEN DAHA İYİSİNİ BEKLERDİM"

Umduğu gibi bir takım bulamadığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Napoli'den daha iyisini beklerdim. Kulübü yeniden rekabetçi bir hale getirmemiz ne kadar sürer bilmiyorum. 6 ay, 1 yıl ya da 2 yıl... Hepsi olabilir. Benim mantığım, herkesin yüzde 200'ünü vermesi üzerine. Kendi limitlerimizin üzerine çıkmalıyız çünkü Napoli tarihi için çok kritik bir dönemdeyiz." sözlerini sarf etti.

LUKAKU VE OSIMHEN

Romelu Lukaku transferi hakkında konuşan Conte, "Napoli kadrosunda yer almayan oyuncular hakkında konuşmayacağım. Osimhen'in durumunun ben geldiğimde zaten mevcut olduğunu ve sadece kulüp tarafından ele alınacağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben bu duruma müdahil olmadım. Hepiniz biliyorsunuz ki transfer piyasası çok karmaşık ve şu anda tıkanmış durumda. Bundan daha fazlasını söyleyemem." diyerek sözlerini noktaladı.