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Spor

Antonio Conte Napoli'ye iyi geldi

Geçen sezonu 10. sırada tamamlayan İtalyan ekibi Napoli teknik direktör Antonio Conte ile ligde iyi bir ivme yakaladı. Milli araya kadar 7 maça çıkan Serie A ekibi 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde 1. sırada yer alıyor.

7 Ekim 2024 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Antonio Conte Napoli'ye iyi geldi
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İtalya Serie A'da 7 hafta geride kalırken milli araya lider giden takım Napoli oldu.

Geçen sezonu oldukça kötü geçiren ve ligi 10. sırada tamamlayan Napoli, teknik direktör Antonio Conte ile adeta ayağa kalktı.

Conte ile sezonun ilk maçında Hellas Verona karşısında sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Napoli, daha sonra ise Juventus'la berabere kaldığı maç dışında tüm karşılaşmalarını kazandı.

"ACI ÇEKMEYE HAZIR OLMALIYIZ"

Yaptırdığı fiziksel çalışmalarla ön planda olan 55 yaşındaki teknik adam, ligin ilk haftasındaki Verona karşılaşmasından önce yaptığı açıklamada, "Benim mantığım, herkesin yüzde 200'ünü vermesi üzerine. Kendi limitlerimizin üzerine çıkmalıyız çünkü Napoli tarihi için çok kritik bir dönemdeyiz. Bu sezon için bir tahmin yapmam zor ama acı çekmeye hazır olmalıyız." şeklinde konuşmuştu.

Conte yönetimindeki Napoli, ligde 7 maçta aldığı 16 puanla milli maç arasına liderlik koltuğunda gitti.

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