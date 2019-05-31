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Antonio Conte, Victor Moses'ın transfer edilmesini istedi

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık kiraladığı Victor Moses'i eski hocası Antonio Conte, Inter'e götürmek istiyor. İtalyan kulübü, Nijeryalı ismin bonservisini almak isterse, Chelsea bu transfere onay verebilir.

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Chelsea'den ayrılan İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin Inter ile anlaşırken, yaptığı görüşmeler sırasında Fenerbahçe'yi de ilgilendiren gelişmeler oldu.

İtalyan çalıştırıcının, Chelsea'de şampiyonluk yaşadığı Victor Moses'ı da İnter'e götürmek istediği belirtildi. İtalyan kulübünün de bonservisi 12 milyon Euro olan Moses için Chelsea ile görüşmelere başladığı belirtildi. Fenerbahçe ise geçen sezon devre arası 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ı bırakmak istemiyor.

VICTOR MOSES, FENERBAHÇE'DE MUTLU

Teknik direktör Ersun Yanal da Moses konusunda ısrarcı... Nijeryalı futbolcunun da buna sıcak baktığı ve "Ailem İstanbul'a çok kolay uyum sağladı. Çocuklarım eğitim gördüğü okuldan çok memnun. Açıkçası ben de bu kadar kolay adapte olacağımı bilmiyordum. Burada çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de Fenerbahçe'de kalmak çok isterim" dediği bildirildi.

SON SÖZ CHELSEA'NİN OLACAK

Ancak bunlar Moses'ın Fenerbahçe'de kalmasına yetmeyebilir. Zira Chelsea, kiralık sözleşmesini tek taraflı sonlandırma yetkisine sahip. İngiliz kulübü, Moses için Fenerbahçe ile yaptığı kiralama sözleşmesine 'Sadece satışı halinde çağrılabilir' maddesi koydurdu.

Yani İnter ile Chelsea arasında anlaşma sağlanırsa İngilizler, yıldız futbolcunun kiralık sözleşmesini tek taraflı fesih etme yetkisine sahip ve Moses'ın ayrılığı Fenerbahçe'nin transfer planlarını da baştan aşağı değiştirebilir.

(Sabah)

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