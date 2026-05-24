Antonio Conte'den istifa kararı! ''Napoli'deki sürem bitti''

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, istifa ettiğini resmen açıkladı.

İtalyan teknik adam, Başkan Aurelio De Laurentiis ile yaklaşık bir ay önce görüştüğünü belirterek, "Başkan Aurelio De Laurentiis'i 1 ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim. De Laurentiis de bana 'Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim' dedi. O direksiyonda olduğu sürece Napoli emin ellerde kalacak ve her zaman rekabetçi bir takım olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili çıkan iddialara da değinen Conte, şu aşamada konuşulanların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Milli takım ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Conte, "Ne dediğimi hatırlıyorum: Federasyon başkanı olsaydım, tüm teknik direktörler arasından Antonio Conte'yi seçerdim." dedi.

Pep Guardiola'nın adının da gündeme geldiğini hatırlatan Conte, "Guardiola'nın adını da okudum ama Federasyon buna hazır mı? Guardiola'yı alalım diyen ilk kişi benim ama gerekli paramız var mı?" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, geleceğine ilişkin kesin bir karar vermediğini vurgulayarak, "Ben de dinlenmeye çekilebilirim." açıklamasında bulundu.

Geçen sezon Napoli'yi şampiyon yapan Antonio Conte, bu sezon ikinci sırayı aldı.

KARİYERİNDE 7 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

56 yaşındaki İtalyan teknik adam, daha önce Juventus, Inter, Bari ve Chelsea'de de ilk sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Conte'nin kariyerinde toplam 7 lig şampiyonluğu bulunuyor.