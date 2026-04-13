13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
  • Antonio Conte'den İtalya Milli Takımı için açıklama
Antonio Conte'den İtalya Milli Takımı için açıklama

Napoli'nin başarılı teknik direktörü Antonio Conte, adının İtalya Milli Takımı ile anılmasının ardından basın mensuplarına sert bir uyarıda bulundu ve sözleşme süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

13 Nisan 2026 Pazartesi 12:56
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, İtalya Milli Takımı ile ilgili konuştu.

Gennaro Gattuso'nun ardından adı milli takım ile geçmeye başlayan Conte, "Hazır durumda olduğumu söylemedim. Napoli ile bir yıllık sözleşmem var ve sezon sonunda başkanla konuşacağım. Sizlerden (Basın) sözlerimi doğru yorumlamanızı rica ediyorum, sözlerim çarpıtılırsa artık hiçbir şey söylemeyeceğim." diye konuştu.

İtalya Milli Takımı'nda daha önce de görev yapan 56 yaşındaki Conte'nin Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

