İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0729
  • EURO
    52,9266
  • ALTIN
    6630.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antonio Rüdiger 1 yıllığına hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular
Antonio Rüdiger 1 yıllığına hayırlı olsun! Transferi resmen duyurdular

Real Madrid sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Antonio Rüdiger'in geleceği belirsizliği korumaya devam ediyor. Alman yıldıza birçok kulüpten ilgi sürerken, İspanyol basını; 1 yıllık sözleşme teklifini duyurdu. İşte Antonio Rüdiger haberinin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ29 Nisan 2026 Çarşamba 10:05
ABONE OL

Real Madrid'de forma giyen Alman savunmacı Antonio Rüdiger'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Bonservisini elinde bulunduran yıldız futbolcu, Süper Lig devleri dahil birçok kulüpten ilgi olduğu belirtiliyor.

ANTONIO RUDIGER'LE DEVAM KARARI!

Real Madrid yönetimi, Eder Militao'nun yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rüdiger'i takımda tutmaya karar verdi.

Eflatun-beyazlılar, Alman stopere 1 yıllık daha sözleşme teklif etti. Rüdiger'in ise Real Madrid'in teklifini bekletirken, kendisiyle ilgilen takımlardan gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

SÜPER LİG EKİPLERİ DE DEVREDE

Suudi Arabistan ve İtalya ekiplerinin yanı sıra Süper Lig devlerinin de yıldız futbolcunun durumunuı yakından takip ettiği öne sürüldü.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan tecrübeli savunmacı, 23 maçta forma giydi. Bonservisini elinde bulunduran yıldız stoperin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.