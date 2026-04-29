Real Madrid'de forma giyen Alman savunmacı Antonio Rüdiger'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Bonservisini elinde bulunduran yıldız futbolcu, Süper Lig devleri dahil birçok kulüpten ilgi olduğu belirtiliyor.

ANTONIO RUDIGER'LE DEVAM KARARI!

Real Madrid yönetimi, Eder Militao'nun yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rüdiger'i takımda tutmaya karar verdi.

Eflatun-beyazlılar, Alman stopere 1 yıllık daha sözleşme teklif etti. Rüdiger'in ise Real Madrid'in teklifini bekletirken, kendisiyle ilgilen takımlardan gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

SÜPER LİG EKİPLERİ DE DEVREDE

Suudi Arabistan ve İtalya ekiplerinin yanı sıra Süper Lig devlerinin de yıldız futbolcunun durumunuı yakından takip ettiği öne sürüldü.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan tecrübeli savunmacı, 23 maçta forma giydi. Bonservisini elinde bulunduran yıldız stoperin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirtiliyor.