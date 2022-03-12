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Spor

Antonio Rüdiger, 3 Avrupa devini peşine taktı

Paris Saint-Germain, Juventus ve Real Madrid'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Antonio Rüdiger'i istediği iddia edildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 00:43 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 00:43
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Premier Lig'de Chelsea forması giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli stoper Antonio Rüdiger, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Todofichajes'te yer alan habere göre; PSG, Juventus ve Real Madrid, 29 yaşındaki Alman stoperi kadrolarına katmak istiyorlar.

Chelsea ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Antonio Rüdiger ise kulüplerden yıllık 12 milyon Euro kazanabileceği 4 yıllık bir sözleşme talep ediyor.

RÜDİGER'İN TERCİHİ REAL MADRİD

Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Toni Kroos kulüp hakkında görüşmelerde bulunan Rüdiger'in önceliği ise Real Madrid.

İngiliz ekibiyle bu sezon 39 maça çıkan savunma oyuncusu 3 gol ve 4 asistlik performans göstermiş durumda.

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