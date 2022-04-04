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Spor

Antonio Rüdiger, Barcelona'dan 7 milyon euro istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Chelsea'den kadrosuna katmak istediği Antonio Rüdiger'in 7 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 18:27
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Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bonservisi elinde futbolculara yönelen Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi bitecek Antonio Rüdiger'i kadrosuna katmak istiyor.

7 MİLYON EURO'LUK TALEP

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan temsilcisi, Alman futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde Rüdiger'in menajerinin oyuncusu için vergiler çıkarıldıktan sonra yıllık 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun bir diğer talebinin de imza parası olduğu belirtildi.

BARCELONA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in; hızı, tecrübesi ve hava hakimiyeti nedeniyle Rüdiger'i takımda istediği ancak Barcelona'nın istenen rakamları ödemeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Katalan devi ile Alman futbolcunun temsilcisi arasında önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapacağı vurgulandı.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Bu sezon Chelsea'de tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Rüdiger, 4 gol atma başarısı gösterdi.

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