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Spor

Antonio Rüdiger'den Erling Haaland'a büyük övgü

Real Madrid'in başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'a övgüler yağdırdı.

4 Ekim 2024 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Antonio Rüdiger'den Erling Haaland'a büyük övgü
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Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, Manchester City'de oynayan meslektaşı Erling Haaland ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Alman savunma oyuncusu, "Ne yediğini ya da ne yaptığını bilmiyorum ama Erling Haaland bir canavar!" dedi.

Norveçli golcüyle geçen sezon karşılıklı oynadıkları maçı değerlendiren Rüdiger, "Bize karşı gol atamadı ama vuruşu üst direkten döndü. Böyle bir oyuncuya karşı oynamak için hazırlanmak zor. Fiziksel bir mücadeleye hazırlıklı olmalı ve arkanızda boşluk bırakmamalısınız çünkü orada da tehlikeli. Onunla mücadele etmek zor olabilir." diye konuştu.

Haaland'la fiziksel olarak baş edebilecek stoper sayısının az olduğunu söyleyen Rüdiger, "Virgin van Dijk, Saliba ve ben onunla rekabet edebiliriz. Ben sadece işimi yaparım.[Gülerek]" sözlerini sarf etti.

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