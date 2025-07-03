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Spor

Antonio Silva'dan dev teklife ret!

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki genç stoper Antonio Silva, Suudi ekibi Al-Hilal'in dev teklifini reddetti. Genç yıldız kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 15:50 - Güncelleme:
Antonio Silva'dan dev teklife ret!
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Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çevirerek kariyer rotasını Avrupa'da çizmeye kararlı olduğunu gösterdi.

ABola'nın haberine göre; Al Hilal'in 45 milyon Euro bonservis bedeli ve yılda 7 milyon Euro maaş içeren 5 yıllık sözleşme teklifine rağmen, 21 yaşındaki Portekizli oyuncu "hayır" dedi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİ

Al Hilal'in teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezona kadar Jorge Jesus'un yaptığı bilinirken, bu transferin gerçekleşmemesinin en önemli sebebi oyuncunun tercihi oldu. Silva, kariyerinin bu döneminde Avrupa'dan ayrılmayı doğru bulmadı.

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