Antony için LaLiga'da yeni adres Villarreal olabilir

Bu sezon Real Betis'te kiralık olarak gösterdiği performansla yeniden çıkışa geçen Antony, yaz aylarında yeni bir maceraya hazırlanıyor.

Manchester United, Brezilyalı oyuncunun bir sezon daha La Liga'da gelişimini sürdürmesini isterken, Betis'in Avrupa hedefinden uzaklaşması transfer planlarını zorlaştırıyor.

Şampiyonlar Ligi bileti almaya çok yakın olan Villarreal ise Antony için güçlü bir aday haline geldi. İspanyol ekibinin hücum hattını güçlendirmek istemesi ve Avrupa arenasında oynama garantisi, transferin önünü açıyor. Antony'nin tercihi, projeye ve sahada alacağı süreye göre şekillenecek.