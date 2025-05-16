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Spor

Antony için LaLiga'da yeni adres Villarreal olabilir

Betis'te kiralık olarak yeniden parlayan Antony'nin Manchester United'a dönmesi beklenmiyor. Villarreal, Şampiyonlar Ligi biletiyle transferde bir adım önde görünüyor.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Antony için LaLiga'da yeni adres Villarreal olabilir
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Bu sezon Real Betis'te kiralık olarak gösterdiği performansla yeniden çıkışa geçen Antony, yaz aylarında yeni bir maceraya hazırlanıyor.

Manchester United, Brezilyalı oyuncunun bir sezon daha La Liga'da gelişimini sürdürmesini isterken, Betis'in Avrupa hedefinden uzaklaşması transfer planlarını zorlaştırıyor.

Şampiyonlar Ligi bileti almaya çok yakın olan Villarreal ise Antony için güçlü bir aday haline geldi. İspanyol ekibinin hücum hattını güçlendirmek istemesi ve Avrupa arenasında oynama garantisi, transferin önünü açıyor. Antony'nin tercihi, projeye ve sahada alacağı süreye göre şekillenecek.

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