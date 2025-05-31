İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Antony, Real Betis'e veda etti

Sezonun devre arasında Manchester United'dan İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Antony, İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
Antony, Real Betis'e veda etti
ABONE OL

Sezonun devre arasında Manchester United'dan İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Antony, İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.

"FUTBOL OYNAMA SEVİNCİMİ GERİ KAZANDIRDINIZ"

Yaptığı veda paylaşımında Real Betis'i teşekkürlerini sunan Brezilyalı futbolcu, "Bana sanki aileden biriymişim gibi kapıları açtığınız ve bana futbol oynama sevincini geri verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

REAL BETIS'TE NE YAPTI?

Real Betis'te 26 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 5 asistlik performansı ile takımının yükselişinde önemli bir etken oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.